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НовостиСпорт11 сентября 2023 8:46

Юные воронежские автогонщики дважды победили на этапе чемпионата России

Также в активе нашей сборной два третьих места
Юрий КОЗЛОВ
Юные воронежские гонщики имеют шанс стать триумфаторами сезона на родной трассе.

Юные воронежские гонщики имеют шанс стать триумфаторами сезона на родной трассе.

Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

В воскресенье, 10 сентября, в Курске прошел предпоследний этап чемпионата, Кубка и первенства России по автокроссу. От Воронежа в нем выступала сборная юных пилотов, которые успешно выступали в течение всего сезона.

Победил на этапе первенства России Максим Дорохов, выступавший в классе «Д3-250». А Кирилл Коровин чуть-чуть не дотянулся до пьедестала, став четвертым.

В классе «Багги 600» занял третье место еще один воронежский спортсмен Мирослав Филимонов. Также замкнул тройку призеров Лев Брагин в «Д3-мини».

В общем командном зачете воронежские пилоты стали первыми, хотя конкуренция была очень серьезной.

Победителей сезона определят на финальном этапе. Он пройдет в Воронеже с 14 по 16 сентября на специально подготовленной трассе по адресу: улица 9 января, 259М. Соревнования стартуют в 10.00.