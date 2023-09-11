Юные воронежские автогонщики дважды победили на этапе чемпионата России

Юные воронежские гонщики имеют шанс стать триумфаторами сезона на родной трассе. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

В воскресенье, 10 сентября, в Курске прошел предпоследний этап чемпионата, Кубка и первенства России по автокроссу. От Воронежа в нем выступала сборная юных пилотов, которые успешно выступали в течение всего сезона.

Победил на этапе первенства России Максим Дорохов, выступавший в классе «Д3-250». А Кирилл Коровин чуть-чуть не дотянулся до пьедестала, став четвертым.

В классе «Багги 600» занял третье место еще один воронежский спортсмен Мирослав Филимонов. Также замкнул тройку призеров Лев Брагин в «Д3-мини».

В общем командном зачете воронежские пилоты стали первыми, хотя конкуренция была очень серьезной.

Победителей сезона определят на финальном этапе. Он пройдет в Воронеже с 14 по 16 сентября на специально подготовленной трассе по адресу: улица 9 января, 259М. Соревнования стартуют в 10.00.