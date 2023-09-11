В Воронеже у ребенка обнаружили редкую патологию тазобедренного сустава

Рентгеновский снимок подтвердил редкую патологию тазобедренного сустава. Фото: БУЗ ВО "ОДКБ №2" ВКонтакте.

В воронежской областной детской клинической больнице № 2 появился пациент с редкой болезнью. Родители двухлетнего малыша обратились в это медицинское учреждение после того, как их ребенок стал прихрамывать на левую ножку, а потом и вовсе перестал на нее наступать. Потом они вспомнили, что мальчик жаловался на боль еще восемь дней назад. Тогда еще казалось, что с ножкой у него все нормально.

При осмотре малыш явно щадил ножку, также ему было больно сгибать ее. Врачи поняли, что здесь проблема с левым тазобедренным суставом. И заподозрили, что имеют дело с редкой болезнью Пертеса. После рентгена определили, что у ребенка наблюдается потеря сферичности и снижение высоты головки левой бедренной кости. При этом общее состояние малыша (температура, анализ крови) были нормальными. Ребенка госпитализировали для дообследования и лечения.