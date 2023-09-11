В Воронеже разрушается пешеходная дорожка на Северном мосту

В паблике «Типичный Воронеж» одна из пользователей пожаловалась на большую трещину в тротуаре на Северном мосту. Находится она рядом с ограждением переправы. Девушка задалась вопросом, может ли эта конструкция в ближайшее время рухнуть. А в одном из комментариев говорится, что трещина на этом месте возникает уже не в первый раз.

В пресс-службе городской администрации заявили, что о проблеме известно. По данным чиновников, причиной трещины стала «конструктивная подвижность балок пролетных строений». И отметили, что проезжую часть моста от таких разрушений защищают деформационные швы, в то время как тротуары, как правило, имеют единое покрытие.

В городской администрации уверяют, что подобные дефекты не несут серьезной угрозы мосту и устраняются силами районных комбинатов благоустройства. И пообещали, что специалисты вскоре займутся восстановлением поврежденного участка.