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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 7:27

В Воронежской области машина упала в пруд, водитель погиб

Житель Воронежской области погиб в упавшем в пруд автомобиле
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Эртильском районе Воронежской области .

Как рассказали в ГУ МВД по области, в воскресенье, 10 сентября, около 19.30 68-летний местный житель на автомобиле ВАЗ - 2105 проезжал через плотину пруда «Копыльский», который расположен в Александровском сельском поселении. Мужчина по какой-то причине не справился с управлением, его автомобиль сорвался в воду. Водитель погиб.

Обстоятельства и причины трагедии предстоит выяснить полицейским.