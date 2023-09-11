В Воронежской области машина упала в пруд, водитель погиб

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Эртильском районе Воронежской области .

Как рассказали в ГУ МВД по области, в воскресенье, 10 сентября, около 19.30 68-летний местный житель на автомобиле ВАЗ - 2105 проезжал через плотину пруда «Копыльский», который расположен в Александровском сельском поселении. Мужчина по какой-то причине не справился с управлением, его автомобиль сорвался в воду. Водитель погиб.

Обстоятельства и причины трагедии предстоит выяснить полицейским.