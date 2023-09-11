Под Воронежем посадят более 14 тысяч сеянцев сосны, березы и дуба

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В этом году традиционная акция «Сохраним лес» управления лесного хозяйства Воронежской области пройдет в Пригородном лесничестве. На участке площадью 3,1 га в 36-м квартале посадят более 14 тысяч сеянцев сосны, березы и дуба.

В акции примут участие чиновники, преподаватели и студенты Воронежского государственного лесотехнического университета, сотрудники организаций и предприятий города.

Предварительно посадка намечена на 29 сентября, но погода может внести коррективы в сроки посадки леса.

В лесхозе рассказали, что с 2019-го года в рамках акции на территории Пригородного лесничества посадили более 87 тысяч сеянцев деревьев, озеленив 22 гектара лесных площадей.

Всего же в этом году запланирована посадка около 1,5 миллионов сеянцев лесных деревьев в семи лесничествах региона на площади 349,84 гектара.