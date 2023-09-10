Умерла одна из старейших преподавателей Воронежского художественного училища

Елена Пенькова работала в училище со дня его открытия. Фото: с сайта Воронежского художественного училища.

В Воронежском художественном училище сообщили о смерти одного из старейших своих преподавателей Елены Пеньковой. Елена Петровна умерла 2 сентября, ей было 86 лет.

Елена Пенькова преподавала живопись, рисунок, композицию с момента открытия художественного училища в Воронеже.

- Елена Петровна была настоящим учителем, отзывчивым и добрым наставником. Она подготовила несколько поколений художников. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, - говорится в некрологе на сайте Воронежского художественного училища.