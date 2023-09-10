В центре Воронежа эвакуировали посетителей ТЦ «Атмосфера»

Вечером в воскресенье, 10 сентября, неприятные минуты пришлось пережить посетителям ТЦ «Атмосфера», расположенного на улице Фридриха Энгельса, 64А, напротив Центрального рынка. Им пришлось выйти на улицу после того, как по громкоговорителю объявили о «чрезвычайной ситуации». Сработала пожарная сигнализация.

Однако вскоре выяснили, что причиной сигнала тревоги стало попадание пыли в датчик. Дело в том, что в одном из магазинов торгового центра идет ремонт. Сразу после того, как убедились, что тревога ложная, посетителям разрешили вернуться в ТЦ.