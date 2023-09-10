Воронежские зоозащитники спасли осоеда и птенцов вяхиря

На этом фото у осоеда очень жалобный вид. Фото: "Сердце леса" ВКонтакте.

Зоозащитники воронежской организации поделились фото очередных своих питомцев, которых пытаются спасти. На этот раз очень тяжелые травмы у привезенной птицы, похожей на курочку. На самом деле называется птаха осоед. У нее открытый перелом плеча левого крыла и подозрение на перелом голени рядом с пяточным суставом (или самого сустава). Неравнодушные специалисты очень переживают за птицу, без полноценно действующей ноги ей будет совсем тяжело.

А здесь понятно, что осоед – птица гордая. Фото: "Сердце леса" ВКонтакте.

А с Дальних Садов в «Сердце леса» привезли птенцов вяхиря. Там рубили аварийное дерево, а так оказалось гнездо. Зоозащитники пробовали повесить на том же месте коробку и посадить туда птенцов, надеясь, что родители за ними вернутся. Однако этого не случилось. В любом случае выходить птенцов будет легче, чем несчастного осоеда.