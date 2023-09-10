В Воронеже начали показывать запрещенные американские фильмы

В воронежском кинотеатре «Юность» начали показывать американские новинки «Барби» (12+) и «Оппенгеймер» (18+) – их мировые премьеры состоялись соответственно 9 и 23 июля. При этом демонстрируют киноленты, так сказать, на «птичьих» правах. Во-первых, никто не отменял западные санкции, по которым премьеры запрещено легально показывать в России. Во-вторых, в российском Министерстве культуры назвали эти картины несоответствующие нашим духовным ценностям. И в свою очередь отказались лицензировать их.

Тем не менее в «Юности» решили сделать пять киносеансов «Барби» и два «Оппенгеймера». При этом рядом с названием фильмы поместили слово «мероприятие». Как оно легализует показ, непонятно.

В кинотеатрах «Пролетарий» и «Спартак» планируют начать показ «Барби» с 14 сентября.

Запрет иностранной кинопродукции дал шанс развернуться на полную мощь отечественной «фабрике грез». Однако вала шедевров, мягко говоря, не наблюдается. По общедоступным телеканалам в народные праздники по-прежнему демонстрируют, в основном, советские киноленты. К сожалению, российские новинки в большинстве своем по-прежнему кальки с голливудских картин. А копии, как известно, никому не интересны. Вот и демонстрируют в прокате всякий второсортный американский ширпотреб, пусть даже и на «птичьих» правах.