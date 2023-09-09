Двадцатиметровая надпись появится на входной группе Петровской набережной в Воронеже

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Рабочие смонтировали первую двадцатиметровую надпись «Петровская набережная», которая появится на входной группе со стороны Чернавского моста.

Подрядчик также выполнил из акрилового стекла арт-конструкцию метровой высоты, которая будет подсвечиваться в ночное время. А на следующей неделе начнется монтаж такой же надписи, но уже со стороны водохранилища.

Параллельно идут работы на смотровой площадке набережной, здесь собирают стеклянное ограждение и проводят облицовку террасной доской.

Продолжается укладка тротуарной плитки на Адмиралтейской площади и установка оборудования детской игровой площадки.

- Подрядная организация выполняет обязательства по увеличению числа рабочих на площадке. Сегодня там работает 105 человек и 15 единиц различной техники, - сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.