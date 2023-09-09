Воронежцев приглашают на ночь летучих мышей

Фото Центра "Наша природа" Фото: Предоставлено

В воскресение, 10 сентября, в Воронеже пройдет традиционное эколого-просветительное мероприятие АНО «Наша природа» «Ночь летучих мышей». Гостей ждут в парке «Дельфин» в 15.00.

В программе встречи:

- активности на любой вкус с 15 до 18 часов

- мастер-классы

- аквагрим

Гости смогут познакомиться с постоянными обитателями центра «Наша природа», они придут на праздник.

Желающие смогут приобрести сувениры ручной работы на благотворительной площадке, в том числе и новинки — шикарные футболки с готомышкой и логотипом Центра. Все средства, вырученные при продаже, пойдут на лечение и реабилитацию диких животных.

Ориентировочно в 18:30-19:00 в амфитеатре парка начнётся лекция о рукокрылых, которую проведёт руководитель «Нашей природы» и опытный хироптеролог по совместительству — Елена Шерстяных. Елена расскажет почему летучие мыши висят вниз головой, откуда возник предрассудок о вампиризме и другие мифы, почему эти животные требуют особой защиты, кто такие кожаны, нетопыри и вечерницы, что делать, если мышь наведалась к вам в гости, как привлечь на свой участок этих насекомоядных зверьков и как смастерить для них удобные домики.

Ну и, конечно, мероприятие традиционно завершится выпуском летучих мышей, которые проходили лечение и реабилитацию в Центре.

Участие в мероприятии — бесплатное. 0+ Акция организуется в рамках проекта «Лесные друзья», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.