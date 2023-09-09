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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 11:04

Дело об организации интернет-казино в Воронеже дошло до суда

В Воронеже будут судить группу за организацию азартных игр
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух 39-летних воронежцев и женщины. Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием интернета. В основу уголовного дела легли материалы проверки сотрудников УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

Следствие выяснило, что в период с февраля по 25 мая 2023 года в помещении цокольного этажа здания, расположенного в Левобережном районе города Воронежа, обвиняемые организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети «Интернет». Деятельность подпольного казино пресекли полицейские.

О время обыска в помещении изъяли мобильный телефон и 11 компьютерных системных блоков, при помощи которых осуществлялась игра. В ходе следствия обвиняемые признали вину и дали подробные показания.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.