В Воронеже ремонтируют тротуар на улице Кропоткина

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Пока позволяет погода, в Воронеже продолжается фрагментарный ремонт плиточного мощения тротуаров. Такие работы приходится проводить там, где с течением времени отдельные элементы покрытия сильно изнашиваются и требуют замены.

На текущей этой неделе сотрудники комбината благоустройства меняют брусчатку на нескольких участках тротуаров в центральной части района. В пятницу завершили участок на Кольцовской, сегодня обновляют тротуар на улице Кропоткина.

Для подобных работ в комбинате благоустройства создан достаточный запас строительных материалов и инструментов, специалисты имеют серьезный практический опыт.

По распоряжению главы Ленинского района Сергея Ситникова эта работа проводится на постоянной основе при благоприятной погоде.