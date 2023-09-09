У воронежца обнаружили коноплю и ружье с патронами

Фото ГУ МВД по области
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В Новоусманском районе Воронежской области полицейские получили информацию о незаконном хранении наркотических веществ в доме местного жителя. Во время проверки данные подтвердились.
54-летний владелец частного дома в поселке Воля выращивал на своем участке коноплю. На его "плантации" насчитали 34 куста. Кроме того у хозяина обнаружили и изъяли 69 патронов калибра 7,62 и гладкоствольное охотничье ружье, пригодное для производства выстрелов.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.