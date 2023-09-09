Водителя воронежской маршрутки оштрафовали за выезд на полосу встречного движения

Кадр из видео с телеграм-канала воронежской Госавтоинспекции Фото: Предоставлено

Сотрудники воронежской ГИБДД провели проверку по сообщению очевидца о нарушении правил дорожного движения водителем пассажирского автобуса в Воронеже. Он прислал в чат-бот @Bespredelu_net36_bot видео, на котором маршрутка объезжает затор на дороге по полосе встречного движения.

Проверка установила, что в момент совершения нарушения за рулем автобуса «ГАЗ» находился 49-летний мужчина. Его привлекли к ответственности за нарушение требований п.1.3 и п.9.1 ПДД РФ, выписав штраф в размере 5000 рублей.

Госавтоинспекция призывает водителей не торопиться совершать необдуманные маневры и быть внимательными к требованию дорожных знаков и дорожной разметки. Помните, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям.