В Борисоглебске Воронежской области поставили на кадастровый учет новый детский сад

фото управления Росреестра по Воронежской области Фото: Предоставлено

7 сентябя Управление Росреестра по Воронежской области поставило на кадастровый учёт новый детский сад на 150 мест, который находится в Борисоглебске на улице Дубровинская, 127.

Детский сад построили по госпрограмме Воронежской области «Развитие образования». В двухэтажном здании общей площадью 2422,3 квадратных метра разместятся помещения ясельной, подготовительной, младшей, старшей групп и двух средних, а также комнаты для дополнительных занятий с детьми и развития у них творческих способностей.

По словам начальника Борисоглебского межмуниципального отдела Управления Дмитрия Куликова, документы на постановку детского сада на кадастровый учет подвались в электронном виде.