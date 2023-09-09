В Воронежской области 13-летний байкер сбил 10-летнего пешехода

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В городе Борисоглебске Воронежской области 8 сентября произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. По предварительной информации ГУ МВД по области, 13-летний подросток катался на мопеде «Хорс-Альфа». Около дома №2 на улице Островского байкер не справился с управлением и сбил 10-летнего пешехода, который стоял на пересечении улиц Островского и переулка Гражданский.

В аварии юный пешеход получил различные травмы и попал в больницу. По факту ДТП в полиции организовали проверку.

Всего за минувшие сутки на дорогах Воронежской области зарегистрировали 105 ДТП, из них 77 в областном центре. В пяти авариях пострадали пять человек.