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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 7:27

В Воронежской области 13-летний байкер сбил 10-летнего пешехода

В Воронежской области 10-летний пешеход попал под колеса мопеда
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

В городе Борисоглебске Воронежской области 8 сентября произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. По предварительной информации ГУ МВД по области, 13-летний подросток катался на мопеде «Хорс-Альфа». Около дома №2 на улице Островского байкер не справился с управлением и сбил 10-летнего пешехода, который стоял на пересечении улиц Островского и переулка Гражданский.

В аварии юный пешеход получил различные травмы и попал в больницу. По факту ДТП в полиции организовали проверку.

Всего за минувшие сутки на дорогах Воронежской области зарегистрировали 105 ДТП, из них 77 в областном центре. В пяти авариях пострадали пять человек.