В Воронежской области утвердили прожиточный минимум на 2024 год

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области утвердили новый размер прожиточного минимума, который будет действовать в 2024 году. Он составит 13 271 рубль на душу населения и вступит в силу с 1 января будущего года. По сравнению с нынешним уровнем прожиточный минимум вырос на 908 рублей.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум утвердили в размере 14465 рублей, для пенсионеров - 11745 рублей, для детей -12873 рубля.

Уровень прожиточного минимума устанавливается ежегодно и используется для расчета социальных выплат жителям региона.