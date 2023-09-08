Воронежский скалолаз завоевал серебро на всероссийских юношеских соревнованиях

Владимир Кирюшкин на пьедестале (крайний слева). Фото: cspsk-vrn.ru

В четверг, 7 сентября, на московском скалодроме ЦСКА прошли всероссийские юношеские соревнования в дисциплине. Спортсмены определяли лучших в лазании на скорость. Соревнования проходили в шести возрастных группах: юноши и девушки 14-15 лет, 16-17 лет, юниоры и юниорки.

- Среди самых старших участников серебряную медаль завоевал юный воронежский скалолаз Владимир Кирюшкин. Показав достойное время в квалификации и опередив соперников в четвертьфинале и полуфинале, в решающем забеге наш спортсмен уступил всего 0,181 секунды победителю соревнований Никите Лозовскому из Красноярского края. Бронзу завоевал Егор Уткин из Челябинской области, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.