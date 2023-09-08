С начала года почти 36 тысяч воронежцев обратились за помощью к дерматологам

С начала 2023-го в Воронежский областной кожно-венерологический диспансер обратилось 35866 человек. В условиях дневного стационара при поликлинике лечение получили 992 пациента, в круглосуточном стационаре – 977. Чаще всего жители региона обращались за помощью с такими диагнозами, как псориаз, инфекционный дерматит, угри, себорейный дерматит, аллергический контактный дерматит. Кожные заболевания с одинаковой регулярностью встречаются как у мужчин, так и у женщин.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Наряду с рядовыми проблемами встречаются и опасные: например, грибковые поражения кожи, чесотка. Самым грозным из заболеваний, при котором могут возникать изменения, является меланома – агрессивная злокачественная опухоль, которая чаще других дает метастазы. Если на коже присутствуют родинки, то стоит обращать внимание на такие признаки как: изменение окраски, размера, появление асимметрии, кровоточивость. При наличии даже одного из признаков следует срочно обратиться к врачу.

Как отмечают медики, некоторые кожные заболевания опасны настолько, что могут привести к летальному исходу - Синдром Лайелла, Синдром Стивенса -Джонсона, меланома. Они требуют немедленного лечения.

ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ

Аллергены. Могут быть внешними (бытовая химия, пыльца растений, шерсть и т.д.) или внутренними (пищевые, лекарственные). Вызывают разные виды дерматитов и экземы.

Аутоиммунные нарушения. Это главная причина хронических дерматозов, сложно поддающихся лечению: псориаз, парапсориаз, витилиго, очаговая алопеция (облысение).

Генные мутации. Существует довольно большая группа наследственно обусловленных генодерматозов: пигментная ксеродерма, ихтиоз, альбинизм, буллезный эпидермолиз.

Грибы. Провоцируют микозы, себорейный дерматит, отрубевидный лишай.

Инфекции. Патогенные микроорганизмы (микробы, бактерии) становятся причиной микробной экземы, пиодермии, фурункулов, опоясывающего герпеса.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Локальные покраснения или пятна разного размера и цветового оттенка, шелушение, узелки, зуд разной интенсивности, бляшки, пузырьки, гнойнички, нарушение пигментации, новообразования (родинки), разрушение ногтевых пластин и активное выпадение волос на голове – все это повод обратиться к врачу. При длительном самолечении кожные заболевания могут перерасти в онкологическую проблему. Подобное происходит редко, но все же бывает, например, при поражении слизистых оболочек, наличии родинок.

СОВЕТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1. Очень важно вести здоровый образ жизни;

2. Избегайте стрессовых ситуаций и травматизации кожи;

3. Соблюдайте правила личной гигиены;

4. Проходите диспансеризацию и профилактические осмотры;

5. Перед выходом на солнце используйте солнцезащитный крем;

6. Своевременно выявляйте изменения на коже и обращайтесь к дерматологу.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».