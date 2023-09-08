На выборах губернатора Воронежской области 2023 на 15.00 первого дня проголосовали 13% избирателей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области продолжается голосование на выборах губернатора. Предварительными результатами поделился Избирком Воронежской области.

Так, по состоянию на 15.00 первого дня голосования явка на избирательные участки региона составляет 12,03%.

Дистанционным электронным голосованием воспользовались 53,27% избирателей, подавших заявление на эту форму голосования.

- Общая явка составляет 13,68%, - отметили в Избиркоме Воронежской области.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, выбирать губернатора воронежцы будут в течение трех дней - 8, 9, 10 сентября. Работает 463 избирательных участка. На кресло главы региона претендуют пять кандидатов