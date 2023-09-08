Воронежский бизнесмен уклонился от уплаты 96 млн рублей налога

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Глава коммерческой организации в Воронеже несколько лет уклонялся от уплаты налогов. В итоге сумма достигла 96 млн рублей. Мужчина вносил заведомо ложные сведения в декларации. Об этом 8 сентября рассказали в региональном управлении Следственного управления СКР.

Владелец фирмы не платил налоги с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019-го. В отношении него возбудили уголовное дело (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) на основании материалов, предоставленных налоговым органом и ГУ МВД по Воронежской области. Тогда мужчина добровольно возместил ущерб. Он перечислил в бюджет страны с учетом пени более 150 млн рублей.