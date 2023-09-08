В Воронеже 62-летний горе-брокер лишился 5 млн рублей после общения с мошенниками

За 7 сентября в Воронежской области от действий дистанционных мошенников пострадали 15 человек, в общей сложности они лишились около восьми миллионов рублей.

62-летний воронежец хотел приумножить свои сбережения и нарвался в интернете на псевдоброкеров. Аферисты убедили его вложиться в акции различных компаний. Для этого «финансовый советник» сообщил, что необходимо скачать специальное приложение и прислал ссылку на него. Потом с воронежцем связался «аналитик», который сообщил, как необходимо внести стартовый капитал. Около месяца мужчина вносил свои и кредитные деньги на сайт, но заработать не удалось, а помощники с сайта перестали отвечать. Так воронежец лишился почти 5 млн рублей.