Тренер «Факела» Ташуев заявил, что воронежцы не должны бороться за выживание

Сергей Ташуев (справа) 8 сентября возглавил "Факел". Фото: ФИБ | Факел Воронеж ВКонтакте.

Новый главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал свое назначение в интервью клубной пресс-службе.

– Воронеж всегда отличался от других городов России. Я здесь не первый раз. Тут очень любят футбол еще с советских времен. И футболисты должны понимать, когда трибуны гудят – они гонят вперед.

По словам Сергея Абуезидовича, он хочет сделать так, чтобы команда никого не боялась и играла в футбол агрессивный, стараясь забивать как можно больше.

- Я знаю футболистов «Факела». Большинство игроков мне, конечно, знакомо. Также сегодня мы уже поработали на тренировке.

Новый рулевой «неугасаемых» полагает, что для достижения цели нужно много работать.

- И еще очень важный момент – ментальность ребят. Ее не нужно менять или улучшать. Они и так ментально являются профессионалами. Но нужно найти эти струнки, чтобы они выходили на поле и понимали, что одержимость, самоотдача и в то же время раскрепощенность, а также уверенность в своих силах позволяют достигать больших успехов.

Сергей Ташуев явно добавил оптимизма воронежских болельщикам, оценив перспективы своих новых подопечных. Речь как о цели, так и о способе ее достижения.

- Мы не должны думать о том, чтобы бороться за выживание. Надо думать о том, как подняться в таблице как можно выше. Нужно не бояться, а играть в футбол. С высоким уровнем самоотдачи, характером. И в то же время необходимо давать болельщикам зрелище. Это очень важно!

После перерыва на товарищеские матчи сборных в Екатеринбурге воронежская команда сыграет с местным «Уралом». Встреча пройдет 17 сентября, начнется она в 14:00 по московскому времени. Напомним, что в текущей кампании воронежцы набрали четыре очка после семи туров, а в Кубке одержали сенсационную победу над ЦСКА на фоне двух поражений.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежский «Факел» возглавил экс-тренер грозненского «Ахмата».