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НовостиОбщество8 сентября 2023 11:18

В Воронеже ищут без вести пропавшего 45-летнего мужчину

С 17 августа родственники ничего не знают о его местонахождении
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Волонтеры объявили поиски 45-летнего Николая Кривцова в Воронеже. Ориентировку распространил в соцсетях поисковый отряд «ЛизаАлерт» 8 сентября.

Мужчина проживает в Коминтерновском районе. Он пропал три недели назад. С 17 августа родственники ничего не знают о его местонахождении.

Известны приметы Николая Кривцова: рост 183 см, худощавое телосложение, черные волосы и каре-зеленые глаза. Во что он был одет в день исчезновения, неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).