В сметане воронежского производителя нашли антибиотик

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в молочной продукции воронежского производителя антибиотики. В частности, в пробе сметаны одного из местных предприятий, взятой в рамках пищевого мониторинга, выявили доксициклин. Из-за этого в августе сотрудники Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям нагрянули с проверкой на производство.

- Во время проверки на предприятии выявили ряд серьезных нарушений технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». На предприятии не обеспечивается проведение контроля за пищевой продукцией. Часть необходимых лабораторных исследований готовой продукции не проводилась, не обеспечивались последовательность и поточность технологических операций производства. Выявлены риски заражения выпускаемой продукции микроорганизмами. Руководство обязали устранить нарушения, возбуждено административное дело, которое направлено в Арбитражный суд Воронежской области для рассмотрения, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.