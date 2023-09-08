Воронежская филармония открывает 98-й сезон

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 и 9 сентября в филармонии открывается 98-й сезон. В эти дни для меломанов сыграют Воронежский академический симфонический оркестр и лауреат международных конкурсов, пианист Андрей Коробейников.

Андрей Коробейников окончил Московскую консерваторию имени Чайковского, затем аспирантуру консерватории и лондонского Королевского музыкального колледжа. Лауреат международного конкурса пианистов имени Скрябина в Москве (2004, I премия), международного конкурса пианистов имени Рахманинова в Лос-Анджелесе (2005, II премия и приз зрительских симпатий), а также обладатель спецприза Московской консерватории и приза за лучшее исполнение произведений Чайковского на XIII международном конкурсе имени Чайковского. Выступал более чем в 40 странах мира.

В программе прозвучат сочинения Людвига ван Бетховена. В первом отделении музыканты исполнят Концерт №3 для фортепиано с оркестром до минор. Бетховен написал его в 1800 году и посвятил принцу прусскому Людвигу Фридриху. В сочинении сталкиваются противоположные начала: буря страстей и покой созерцания, патетика и лиризм. Композиторы того времени редко выбирали минорные тональности, но Бетховен таким образом хотел подчеркнуть драматичность героических и трагических образов фортепианного концерта.

- Третий фортепианный концерт Людвига ван Бетховена - это золотая классика фортепианного репертуара. Сейчас, в наши дни, музыка композитора звучит по-особенному, призывает собрать всю свою волю в кулак. Бетховен удивителен своей стройностью, безумной вулканической энергией, - отметил Андрей Коробейников на репетиции.

Во втором отделении симфонический оркестр под управлением маэстро Владимира Вербицкого исполнит Симфонию №7. Бетховен считал ее одним из лучших своих произведений. Исследователь творчества композитора Р. Роллан писал: «Симфония ля мажор - само чистосердечие, вольность, мощь. Это безумное расточительство могучих, нечеловеческих сил - расточительство без всякого умысла, а веселья ради - веселья разлившейся реки, что вырвалась из берегов и затопляет все».

8 сентября в 19.00, 9 сентября в 18.00, 12+