В Воронеже водителя иномарки оштрафовали на 1500 руб за остановку под запрещающим знаком

фото из телеграмм-канала Госавтоинспекции Воронежской области

Сотрудники Госавтоинспекции Воронежской области оштрафовали нарушителя ПДД после сообщения, пришедшего в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.

- Госавтоинспекторы привлекли к ответственности водителя автомобиля «Форд Мондео» за несоблюдение требования дорожного знака «Остановка запрещена» на улице Челюскинцев, 129. Автолюбителю назначен штраф в размере 1500 рублей, - сообщили в ведомстве.

Горожане активно включились в борьбу с нарушителями ПДД, фиксируют на фото и видео дорожные инциденты и отправляют в чат-бот, а сотрудники ГИБДД проверяют информацию и чаще штрафуют нарушителей.