Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 10:36

В Воронеже водителя иномарки оштрафовали на 1500 руб за остановку под запрещающим знаком

Нарушителя сдали очевидцы
Ярослав ИВАНОВ
фото из телеграмм-канала Госавтоинспекции Воронежской области

фото из телеграмм-канала Госавтоинспекции Воронежской области

Сотрудники Госавтоинспекции Воронежской области оштрафовали нарушителя ПДД после сообщения, пришедшего в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.

- Госавтоинспекторы привлекли к ответственности водителя автомобиля «Форд Мондео» за несоблюдение требования дорожного знака «Остановка запрещена» на улице Челюскинцев, 129. Автолюбителю назначен штраф в размере 1500 рублей, - сообщили в ведомстве.

Горожане активно включились в борьбу с нарушителями ПДД, фиксируют на фото и видео дорожные инциденты и отправляют в чат-бот, а сотрудники ГИБДД проверяют информацию и чаще штрафуют нарушителей.