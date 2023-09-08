В Воронеже полицейские пресекли деятельность теневых банкиров

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже задержали четверых членов ОПГ в возрасте от 29 до 53 лет, занимавшихся обналичкой денег. Их заподозрили в незаконной банковской деятельности. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 8 сентября.

Вычислить злоумышленников удалось сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Следствием установлено, что члены ОПГ создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Они занимались инкассацией, рассчетно-кассовым обслуживанием и обналом. Для этого использовали расчетные счета 16 фирм-однодневок. Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им деньги, те их обналичивали и возвращали. Так оборот криминального бизнеса составил около 36 млн рублей.

При обысках у задержанных изъята компьютерная техника, печати аффилированных фирм, финансово-хозяйственная документация. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Участникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.