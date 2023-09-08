В Воронежской области открыли босоногую экотропу

Фото АНО "Образ будущего" с сайта межрегионального Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Фото: Предоставлено

В Воронежской области появилась босоногая экотропа «Природа чувств». Ее открыли в рамках экоакции «Родные берега» в природном парковом комплексе «Пеньковая гора» в Калачеевском районе.

Тропа стала реализацией грантового проекта Евгении Хвостиковой, который победил в рамках в конкурсе при поддержке АНО «Образ Будущего».

Экотропу разместили на 100 метрах посреди лесной полосы. Пройдя по ней босиком, туристы смогут ощутить разные природные материалы: керамзит, древесные спилы, камешки, песок, щебень, шишки. На тропе также есть подвесное бревно, мобильный лабиринт и ленивые бревна.

Планируется также оснастить экотропу солнечными часами. В начале и в конце маршрута установлены урны и лавочки. А завершают его качели с панорамным видом на город Калач.