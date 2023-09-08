В Воронежской области пьяный сын зарезал мать во время ссоры

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Трагедия произошла в селе Верхняя Хава. Местный житель 3 сентября в доме по улице Мира села обнаружил труп своей 50-летней сожительницы и сообщил об этом в полицию. В ГУ МВД по региону пояснили, что на теле женщины были признаки насильственной смерти.

Подозрение пало на ее 26-летнего сына. Парня задержали полицейские во взаимодействии со следователем СК России. Тот дал признательные показания. Оказалось, молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и незаконный оборот наркотиков.

По предварительным данным, ЧП произошло с 15.00 2 сентября до 06.00 3 сентября. Пьяный парень поссорился с матерью. Причиной конфликта стало его аморальное поведение и злоупотребление спиртным.

Во время ссоры сын ударил мать не менее семи раз ножом в область шеи, груди и конечностей. Она скончалась на месте. СК возбуждил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

- Полицейские совместно со следователями СУ СК продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - пояснили в ГУ МВД по региону.