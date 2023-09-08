Жителя Воронежской области оштрафовали за экстремистское сообщение в соцсетях

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Таловском районе местного жителя суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за размещение в интернете высказывания экстремистской направленности в отношении русского народа. Об этом рассказали в райсуде 7 сентября.

Там пояснили, что мужчина через мобильный телефон на странице в соцсетях написал негативный комментарий в отношении группы лиц, объединенных по признаку расы, национальности и происхождения.

В отношении него возбудили дело по ч. 20.3.1 КоАп РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Суд вынес решение. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.