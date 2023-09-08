Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 7:33

С начала недели сотрудники ГИБДД выявили 89 водителей, перевозивших детей с нарушением ПДД

Автомобилистам грозит штраф в 3 тысячи рублей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С начала текущей недели сотрудниками Госавтоинспекции на территории Воронежской области в ходе рейдов было выявлено 89 водителей, которые перевозили детей в машинах с нарушением требований ПДД. Об этом рассказали в ГИПДД региона.

Там напомнили, что за правонарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения».

И водителям грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.