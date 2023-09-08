С начала недели сотрудники ГИБДД выявили 89 водителей, перевозивших детей с нарушением ПДД

Фото из архива КП Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С начала текущей недели сотрудниками Госавтоинспекции на территории Воронежской области в ходе рейдов было выявлено 89 водителей, которые перевозили детей в машинах с нарушением требований ПДД. Об этом рассказали в ГИПДД региона.

Там напомнили, что за правонарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения».

И водителям грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.