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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 6:54

Под Воронежем мотоциклист пострадал в ДТП с бордюром

В воронежском Отрадном мотоциклист наехал на бордюр и попал в больницу
Ирина ШАБАНОВА
Фото регионального главка МВД

Фото регионального главка МВД

Фото: Предоставлено "КП"

Авария случилась 7 сентября около 17.00 в поселке Отрадное Новоусманского района. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, у дома №1 по бульвару 70 лет Победы 36-летний местный житель не справился с управлением мотоцикла «Ямаха YZF-R6». Мужчина наехал на бордюр и перевернулся.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был по скорой госпитализирован.

По факту аварии полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.