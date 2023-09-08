Под Воронежем мотоциклист пострадал в ДТП с бордюром

Фото регионального главка МВД Фото: Предоставлено "КП"

Авария случилась 7 сентября около 17.00 в поселке Отрадное Новоусманского района. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, у дома №1 по бульвару 70 лет Победы 36-летний местный житель не справился с управлением мотоцикла «Ямаха YZF-R6». Мужчина наехал на бордюр и перевернулся.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был по скорой госпитализирован.

По факту аварии полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.