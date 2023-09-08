С 22 сентября в Воронежской области изменится расписание ряда пригородных поездов

Марина Сонина, ьЮВЖД

В Воронежской области с 22 сентября назначаются новые пригородных поезда. Об этом предупредили жителей региона в АО «ППК Черноземье» 7 сентября.

Дополнительные электрички будут ходить до станций Графская, Мичуринск и Усмань.

Так, состав № 7131/7132 сообщением «Воронеж-1 – Мичуринск-Уральский» назначен на 22 и 29 сентября, 13 и 27 октября, 10 и 24 ноября, 01, 08, 22 декабря 2023 года. А поезда № 7133/7134 тем же курсом отправятся 24 сентября, 01, 15, 29 октября, 12 и 26 ноября, 03, 10, 24 декабря.

При этом отменят электричку №6353 «Плехановская/Воронеж-1 — Усмань», которая должна была отправляться 24 сентября, 01, 15, 29 октября, 12 и 26 ноября, 03, 10, 24 декабря.

Ну и с 22 сентября ежедневно, кроме воскресенья, по измененному расписанию станет ходить пригородный поезд №6347 сообщением «Воронеж-1 – Графская».

Более подробно с расписанием можно ознакомиться здесь.