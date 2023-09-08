Власти Воронежской области опровергли информацию о закрытии механического завода

Власти региона опровергли сообщения о якобы закрытии Воронежского механического завода в столице Черноземья. Это следует из заявления, появившегося вечером 7 сентября в официальном телеграм-канале облправительства.

Там пояснили, что «ни одно крупное воронежское предприятие, которое имеет оборонные заказы, не готовится ни к какому закрытию». СМИ рекомендовали запрашивать комментарии по работе таких организаций.

Кроме того, власти напомнили об ответственности, которая грозит за распространение недостоверных сведений и фейков, касающихся оборонных предприятий региона, непосредственно связанных с обороноспособностью Российской Федерации.