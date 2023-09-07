В Воронежской области две ночи подряд температура опустится до +4 градусов

Утром 8 и 9 сентября лучше одеться потеплее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предупредили о двух холодных ночах в Воронежской области – в пятницу, 8 сентября, и в субботу, 9 сентября. В отдельных местах нашего региона температура может опускаться до +4 градусов. Причины две. Первая – принесенное ветром с севера похолодание, которое, впрочем, продлится недолго. Вторая – после краткого пребывания циклона ему на смену придет антициклон. Облаков ночью не будет, а при такой погоде происходит быстрое выхолаживание земли.

Весьма прохладно будет и в ночь на воскресенье, 10 сентября. Столбик термометра может опускаться до +6. Потом воздух будет еще больше прогреваться. Заморозков пока синоптики не обещают.