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НовостиОбщество7 сентября 2023 14:18

В Воронежской области две ночи подряд температура опустится до +4 градусов

Это связано с сильным охлаждением земли при ясной погоде
Юрий КОЗЛОВ
Утром 8 и 9 сентября лучше одеться потеплее.

Утром 8 и 9 сентября лучше одеться потеплее.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предупредили о двух холодных ночах в Воронежской области – в пятницу, 8 сентября, и в субботу, 9 сентября. В отдельных местах нашего региона температура может опускаться до +4 градусов. Причины две. Первая – принесенное ветром с севера похолодание, которое, впрочем, продлится недолго. Вторая – после краткого пребывания циклона ему на смену придет антициклон. Облаков ночью не будет, а при такой погоде происходит быстрое выхолаживание земли.

Весьма прохладно будет и в ночь на воскресенье, 10 сентября. Столбик термометра может опускаться до +6. Потом воздух будет еще больше прогреваться. Заморозков пока синоптики не обещают.