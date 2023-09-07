В Воронеже экс-полицейский попал под уголовное дело за торговлю персональными данными

Таким образом он "заработал" около 340 тысяч Фото: из архива «КП»

В Воронеже бывшему сотруднику полиции предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, 42-летний мужчина, будучи начальником отдела компьютеризации вычислительного центра информационного центра ГУ МВД России по Воронежской области незаконно получал персональные данные о гражданах, занимающих руководящие должности в государственных, коммерческих и общественно-значимых организациях. Эти сведения он продавал третьим лицам. В общей сложности таким образом «заработал» около 340 тысяч рублей.

- При проведении следственных действий мужчина дал признательные показания. Ранее в отношении бывшего полицейского судом по ходатайству следственных органов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе воронежского СУСКа.

Расследование уголовного дела продолжается.