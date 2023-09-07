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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 12:53

В Воронеже экс-полицейский попал под уголовное дело за торговлю персональными данными

Бывший сотрудник воронежской полиции продавал персональные данные руководителей
Ирина КАЗАНИНА
Таким образом он "заработал" около 340 тысяч

Таким образом он "заработал" около 340 тысяч

Фото: из архива «КП»

В Воронеже бывшему сотруднику полиции предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, 42-летний мужчина, будучи начальником отдела компьютеризации вычислительного центра информационного центра ГУ МВД России по Воронежской области незаконно получал персональные данные о гражданах, занимающих руководящие должности в государственных, коммерческих и общественно-значимых организациях. Эти сведения он продавал третьим лицам. В общей сложности таким образом «заработал» около 340 тысяч рублей.

- При проведении следственных действий мужчина дал признательные показания. Ранее в отношении бывшего полицейского судом по ходатайству следственных органов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе воронежского СУСКа.

Расследование уголовного дела продолжается.