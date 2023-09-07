В Воронеж ненадолго придут дожди

Пока дожди еще не будут по-осеннему промозглыми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики дали прогноз на ближайшие дни. Оказалось, что, по их прикидкам около суток высока вероятность дождя в течение суток – начиная с дня пятницы, 8 сентября.

- Связано изменение погоды с приходом циклона, который принесет с собой кратковременное похолодание. Днем 8 сентября и в ночь на 9 сентября, есть вероятность небольшого дождя. Однако уже днем в субботу осадков не ожидаем. А потом снова над нашей область возникнет зона высокого давления, придет антициклон, и дневная температура вновь будет выше +20 градусов. При этом резкого похолодания пока не прогнозируем, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.