В Воронеже выявили 9 водителей-должников по уплате штрафов

Фото из телеграм-канала воронежской Госавтоинспекции Фото: Предоставлено

На улицах Воронежа продолжаются совместные проверки сотрудников Госавтоинспекции , налоговой службы и судебных приставов, направленные на выявление должников.

В ходе последнего такого рейда остановили для проверки 115 водителей. Всех их проверили по базам. Оказалось, что у девяти из водителей имелась задолженность неуплату штрафов на сумму 49 тысяч рублей.

Не дожидаясь наказания, часть должников расплатилась на месте, погасив в общей сложности больше восьми тысяч рублей. Остальным гражданам выдали требования о явке на прием к судебному приставу.

В полиции напомнили, что любое транспортное средство можно проверить на наличие задолженностей по базе данных ГИБДД на официальном сайте ГИБДД.РФ в разделе «Сервисы, проверка штрафов».