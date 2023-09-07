Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 11:15

В Воронеже на улице Тимирязева образовалась «мертвая пробка» на 2,5 км

Причиной ее могла стать авария
Олег КУЗНЕЦОВ
Участок дороги, где образовалась пробка длиной около 2,5 километров, отмечен на карте коричневым цветом.

Участок дороги, где образовалась пробка длиной около 2,5 километров, отмечен на карте коричневым цветом.

Фото: Яндекс.Пробки

На улице Тимирязева, где много лесополос и достаточно узкие дороги, днем в четверг, 7 сентября, образовалась большая пробка. Причем в отличие от обычных, эта, так сказать, «мертвая». Специализированный сервис Яндекса отмечает этот участок дороги даже не красным, а коричневым цветом. Это означает, что машины практически совсем не движутся, фактически стоят. Проблемы с движением наблюдаются и на прилегающей к Тимирязева улице Дарвина.

Эта пробка растянулась на весьма приличное расстояние – около 2,5 километров. Причиной аварии могла стать авария. По данным сервиса Яндекс. Пробки, она произошла недалеко от перекрестка улиц Тимирязева и Дарвина.