В Воронеже на улице Тимирязева образовалась «мертвая пробка» на 2,5 км

Участок дороги, где образовалась пробка длиной около 2,5 километров, отмечен на карте коричневым цветом. Фото: Яндекс.Пробки

На улице Тимирязева, где много лесополос и достаточно узкие дороги, днем в четверг, 7 сентября, образовалась большая пробка. Причем в отличие от обычных, эта, так сказать, «мертвая». Специализированный сервис Яндекса отмечает этот участок дороги даже не красным, а коричневым цветом. Это означает, что машины практически совсем не движутся, фактически стоят. Проблемы с движением наблюдаются и на прилегающей к Тимирязева улице Дарвина.

Эта пробка растянулась на весьма приличное расстояние – около 2,5 километров. Причиной аварии могла стать авария. По данным сервиса Яндекс. Пробки, она произошла недалеко от перекрестка улиц Тимирязева и Дарвина.