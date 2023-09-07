Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 сентября 2023 10:58

Два воронежца похитили из магазина алкоголь, на который не оказалось денег

В Воронежской области два пьяных приятеля ограбили супермаркет
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Россоши Воронежской области по горячим следам задержали двух местных жителей, ограбивших супермаркет на улице Пролетарская. Как сообщили в ГУ МВД по области, нетрезвые приятели зашли в магазин за «добавкой». Взяв две бутылки алкоголя, у кассу они не обнаружили достаточной суммы на карте и решили сбежать с товаром. Сотрудники магазина не успели их задержать.

По сообщению о грабеже на место выехали оперативники. Они изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личности похитителей. Ими оказались местные жители в возрасте 36 и 55 лет. Подозреваемых задержали, в полиции они признались, что похищенное уже успели распить.

По данному факту следственный отдел по Россошанскому району возбудил уголовное дело по статье «Грабеж».