Два воронежца похитили из магазина алкоголь, на который не оказалось денег

Фото из архива Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Россоши Воронежской области по горячим следам задержали двух местных жителей, ограбивших супермаркет на улице Пролетарская. Как сообщили в ГУ МВД по области, нетрезвые приятели зашли в магазин за «добавкой». Взяв две бутылки алкоголя, у кассу они не обнаружили достаточной суммы на карте и решили сбежать с товаром. Сотрудники магазина не успели их задержать.

По сообщению о грабеже на место выехали оперативники. Они изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личности похитителей. Ими оказались местные жители в возрасте 36 и 55 лет. Подозреваемых задержали, в полиции они признались, что похищенное уже успели распить.

По данному факту следственный отдел по Россошанскому району возбудил уголовное дело по статье «Грабеж».