Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 10:32

Жители Воронежа жалуются на отсутствие воды на верхних этажах домов

В «Водоканале» отметили, что работают над решением проблемы
Юрий КОЗЛОВ
В «РВК-Воронеж» заявили, что стараются нормализовать давление для возвращения воды на верхние этажи.

В «РВК-Воронеж» заявили, что стараются нормализовать давление для возвращения воды на верхние этажи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронеже люди из разных районов жалуются на то, что на верхних этажах домов исчезла вода. При этом причина ее отключения непонятна.

Специалисты «РВК-Воронеж» признали, что проблема существует. Причиной ее назвали традиционное увеличение потребления воды после завершения летних каникул и отпусков. А в среду, 6 сентября, случились еще и аварийные скачки напряжения и отключения электроэнергии.

Однако, по словам коммунальщиков, выделенные для нормализации ситуации семь ремонтных бригад уже достигли определенного прогресса. Если на прошлой неделе было 70 заявок об авариях на водяных сетях, то сейчас отрабатывают только 30.