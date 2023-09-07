Жители Воронежа жалуются на отсутствие воды на верхних этажах домов

В «РВК-Воронеж» заявили, что стараются нормализовать давление для возвращения воды на верхние этажи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронеже люди из разных районов жалуются на то, что на верхних этажах домов исчезла вода. При этом причина ее отключения непонятна.

Специалисты «РВК-Воронеж» признали, что проблема существует. Причиной ее назвали традиционное увеличение потребления воды после завершения летних каникул и отпусков. А в среду, 6 сентября, случились еще и аварийные скачки напряжения и отключения электроэнергии.

Однако, по словам коммунальщиков, выделенные для нормализации ситуации семь ремонтных бригад уже достигли определенного прогресса. Если на прошлой неделе было 70 заявок об авариях на водяных сетях, то сейчас отрабатывают только 30.