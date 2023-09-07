В Воронеже с 8 сентября снова будут ездить троллейбусы № 11

С пятницы, 8 сентября, снова выйдут на маршрут троллейбусы № 11, ездящие на левом берегу Воронежа по маршруту от ВАСО до Северо-Восточного микрорайона (остановка «Школа»). Ранее их движение приостановили из-за ликвидации последствий аварии на канализационном коллекторе.

Надо сказать, в последнее время троллейбусы № 11 больше простаивают, чем ездят. Регулярно на их маршруте возникает необходимость проводить то плановый ремонт, то нужно ликвидировать аварию. Как известно, «рогатые» не могут отклониться от маршрута и объехать место работ, так как провода не дают. Вот и приходится машинам стоять в депо. Так, видимо, и будет, пока не воплотятся в жизнь планы городских властей организовать движение троллейбусов, работающих на аккумуляторах.