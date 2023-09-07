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НовостиОбщество7 сентября 2023 9:51

В Воронеже временно отменили очные занятия в секциях и кружках

К обычному формату дополнительного обучения вернутся в 20-х числах сентября
Юрий КОЗЛОВ
Детей после учебы временно нельзя будет отводить на развивающие занятия.

Детей после учебы временно нельзя будет отводить на развивающие занятия.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В городском управлении образования приняли решение на время отменить очные занятия в воронежских секциях и кружках. Причина – вспышка ротавирусной инфекции в гимназии имени Басова. Там заболели несколько школьников, в связи с этим объявили карантин на неделю.

- Такая ситуация часто возникает после летних каникул. В первые дни учебы резко возрастает риск распространения инфекций из-за того, что дети порой забывают помыть руки, а также заболеваний, передающихся воздушно-капельным путей, - утверждает руководитель управления образования и молодежной политики мэрии Воронежа Любовь Кулакова. – По рекомендации санврачей приняли решение временно отменить очный формат обучения в учреждениях дополнительного образования, культуры и искусств. К обычным занятиям там вернутся с 20-х чисел сентября. Соответствующие приказы уже издали. Эта мера призвана замедлить или остановить возможное заражение детей в других образовательных учреждениях, поскольку на такие занятия приезжают дети из разных школ. Настоятельно рекомендуем родителям при первых признаках недомогания оставлять детей дома.