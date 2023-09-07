Несовершеннолетний байкер попал в больницу после ДТП в Воронежской области

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

Накануне вечером в Калачеевском районе Воронежской области произошла авария с участием несовершеннолетнего водителя. По информации пресс-службы ГУ МВД по области, 36-летняя местная жительница на автомобиле «Лада Веста» не убедилась в безопасности маневра и нарушила правила очередности проезда. В результате автомобилистка столкнулась с мопедом «Альфа», за рулем которого находился 14-летний подросток, житель Калачеевского района.

Молодой человек получил в аварии травмы и попал в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Всего по данным полиции за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 96 ДТП, из них 59 в Воронеже. В восьми авариях 11 человек получили травмы различной степени тяжести, 2 человека погибли.