В Воронеже из-за вспыхнувшего кондиционера пришлось эвакуировать 14 человек

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В минувшие сутки в Воронеже произошло два серьезных пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

На Ленинском проспекте в промышленном здании загорелся кондиционер. Прибывшие на место спасатели из-за сильного задымления эвакуировали из помещений14 человек.

В тот же день в Березовой Роще в многоэтажном доме вспыхнула квартира. Сотрудникам МЧС трех человек пришлось выводить в масках спасаемого из-за угрозы отравления продуктами горения.

К счастью, на пожарах в этот день обошлось без пострадавших.

Всего в среду в регионе зарегистрировали семь техногенных пожаров и пять случаев горения сухой травы.