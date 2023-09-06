У жительницы Воронежа со счета мошенники списали 1 млн 390 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

60-летняя жительница Воронежа попала на уловку аферистов и лишилась крупной суммы денег. Она обратилась с заявлением в полицию. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 6 сентября.

По словам пенсионерки, ей позвонил незнакомец и представился сотрудником Центробанка РФ. Он напугал горожанку, что якобы на нее мошенники хотят «повесить» банковский кредит. Предложил сотрудничество для того, чтобы спасти средства.

Договорились до того, что женщина поверила злоумышленнику и передала персональные данные. После этого со счета пенсионерки списали 1 млн 390 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.