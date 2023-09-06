В Воронежской области ищут пенсионера с провалами в памяти, который пропал по дороге в другой город

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

Волонтеры объявили поиски 78-летнего жителя Лискинского района Николая Зайцева. Он пропал во вторник, 5 сентября. Ориентировку на мужчину разместили добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Николай проживает в селе Средний Икорец. В день исчезновения он, предположительно, уехал на велосипеде либо в поселок Давыдовка, либо в город Лиски. Пенсионер страдает провалами в памяти.

Известны его приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза зелено-голубые. В день исчезновения был одет в серый вязаный свитер с орнаментом, синие спортивные штаны и черные ботинки.

Если вы знаете что-либо о его местонахождении, позвоните спасателям (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).