В селе под Воронежем открыли мемориальную доску бойцу СВО, награжденному орденом Мужества

Фото со страницы главы Рамонского района Романа Береснева Фото: Предоставлено "КП"

Вчера, 6 сентября, в селе Скляево Рамонского района, открыли мемориальную доску Руслану Безусу, погибшему в зоне СВО. Она установлена на местной школе. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Береснев.

На открытие пришли многочисленные друзья, родственники, коллеги и педагоги юноши. Они вспомнили его с теплом и добротой, поговорили о том, как он с честью выполнял свой долг, доблестно сражался за нашу Родину.

Посмертно Руслан награжден орденом Мужества.