Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 15:32

В селе под Воронежем открыли мемориальную доску бойцу СВО, награжденному орденом Мужества

Руслан Безус героически сражался на Донбассе
Евгения ФРОЛОВА
Фото со страницы главы Рамонского района Романа Береснева

Фото со страницы главы Рамонского района Романа Береснева

Фото: Предоставлено "КП"

Вчера, 6 сентября, в селе Скляево Рамонского района, открыли мемориальную доску Руслану Безусу, погибшему в зоне СВО. Она установлена на местной школе. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Береснев.

На открытие пришли многочисленные друзья, родственники, коллеги и педагоги юноши. Они вспомнили его с теплом и добротой, поговорили о том, как он с честью выполнял свой долг, доблестно сражался за нашу Родину.

Посмертно Руслан награжден орденом Мужества.